Efes Pilsen Darts Süper Ligi 2019-2020 sezonu tamamlanırken, Minareliköy namağlup şampiyon olurken, arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Lefkoşa Darts Birliği ligi ikinci sırada tamamladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu sona erdi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy yenilgisiz şampiyon oldu. Arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy’ün ardından 2019-2020 sezonu Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada tamamladı.

Ligin son hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, rakibi LEGEND’i mağlup etmesi durumunda ikinciliği kazanacaktı. Ancak maç 8-8 berabere sonuçlanınca Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üçüncülükle yetindi.Ligi puansız tamamlayan Vadili Darts Derneği, bir alt lige düştü.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 3-13

LEGEND- Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Lefkoşa Spor Birliği-Vadili Darts Derneği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 12 11 1 0 132 60 34 72

2.Lefkoşa Darts Birliği 12 8 1 3 125 67 25 58

3.Gönyeli Av.At.K. 12 7 2 3 104 88 23 16

4.Lefkoşa Spor Birliği 12 6 1 5 110 82 19 28

5.LEGEND 12 3 2 7 83 109 11 -26

6.Beyarmudu Belediyesi 12 3 1 8 71 121 10 -50

7.Vadili Darts Derneği 12 0 0 12 47 145 0 -98