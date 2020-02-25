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Minareliköy namağlup şampiyon

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi 2019-2020 sezonu tamamlanırken, Minareliköy namağlup şampiyon olurken, arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Lefkoşa Darts Birliği ligi ikinci sırada tamamladı

Minareliköy namağlup şampiyon

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu sona erdi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy yenilgisiz şampiyon oldu. Arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy’ün ardından 2019-2020 sezonu Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada tamamladı.  

Ligin son hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, rakibi LEGEND’i mağlup etmesi durumunda ikinciliği kazanacaktı. Ancak maç 8-8 berabere sonuçlanınca Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üçüncülükle yetindi.Ligi puansız tamamlayan Vadili Darts Derneği, bir alt lige düştü.  

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 3-13

LEGEND- Gönyeli Av.At.K.:  8-8

Lefkoşa Spor Birliği-Vadili Darts Derneği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Minareliköy                         12        11        1          0          132      60        34        72

2.Lefkoşa Darts Birliği          12        8          1          3          125      67        25        58

3.Gönyeli Av.At.K.               12        7          2          3          104      88        23        16

4.Lefkoşa Spor Birliği            12        6          1          5          110      82        19        28

5.LEGEND                            12        3          2          7          83        109      11        -26

6.Beyarmudu Belediyesi        12        3          1          8          71        121      10        -50

7.Vadili Darts Derneği           12        0          0          12        47        145      0          -98

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