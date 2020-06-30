banner411
banner69
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
34 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
26 0
 
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
18 0
29 0
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
33 0
41 0
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
108 0
banner460

Minareliköy – Lefkoşa finali

banner27

Darts Federasyon Kupası’nda yarı final maçları oynanırken, Minareliköy, Göçmenköy’ü, Lefkoşa Spor Birliği de Diamond Child’ı yenerek adını finale yazdırdı

Minareliköy – Lefkoşa finali

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda finalistler belirlendi.

Oynanan yarı final maçları sonunda Minareliköy ve Lefkoşa Spor Birliği rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Minareliköy, Göçmenköy’ü mağlup ederek finale kalırken, Lefkoşa Spor Birliği, Diamond Child’ı yenerek adını finale yazdırdı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, final ve üçüncülük maçlarının 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü oynanacağı, karşılaşmalarının yerlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Göçmenköy-Lefkoşa Spor Birliği: 1-9

Minareliköy-Diamond Child: 9-3

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.