Minareliköy – Lefkoşa finali

Darts Federasyon Kupası’nda yarı final maçları oynanırken, Minareliköy, Göçmenköy’ü, Lefkoşa Spor Birliği de Diamond Child’ı yenerek adını finale yazdırdı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda finalistler belirlendi.

Oynanan yarı final maçları sonunda Minareliköy ve Lefkoşa Spor Birliği rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Minareliköy, Göçmenköy’ü mağlup ederek finale kalırken, Lefkoşa Spor Birliği, Diamond Child’ı yenerek adını finale yazdırdı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, final ve üçüncülük maçlarının 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü oynanacağı, karşılaşmalarının yerlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Göçmenköy-Lefkoşa Spor Birliği: 1-9

Minareliköy-Diamond Child: 9-3