Meşe ve Vaiz, şampiyon

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası tamamlanırken, beş ayak üzerinden yapılan şampiyonada kadınlarda İldem Vaiz, genç erkeklerde Bekir Meşe şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi.

Beş ayak üzerinden yapılan şampiyonada kadınlarda İldem Vaiz, genç erkeklerde Bekir Meşe şampiyon oldu. İldem Vaiz, beş ayakta topladığı 80 puanla, Bekir Meşe ise 77 puanla mutlu sona ulaştı. Genel klasmanda kadınlarda ikinciliği Meral Şendilli, genç erkeklerde Eray Tok kazandı. Çekişmeli maçlara sahne olan ve İnönü Gençlik Merkezi’nde yapılan şampiyonanın son ayağında erkeklerde Bekir Meşe, kadınlarda Cemre Kara birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, asbaşkan Tansu Tilki ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Son ayakta alınan sonuçlar şöyle:

Genç Erkekler: 1.Bekir Meşe, 2.Gürhan Göreç, 3.Mustafa Berrak

Kadınlar: 1.Cemre Kara, 2.İldem Vaiz, 3.İlayda Kontosoğlu

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

S SPORCU ADI 1 2 3 4 5 PUAN

1 Bekir Meşe 5 20 20 12 20 77

2 Eray Tok 20 5 12 20 9 66

3 Mustafa Berrak 7 16 16 7 12 58

3 Gürhan Göreç 12 7 7 16 16 58

5 Salih Avcı 16 5 9 7 7 44

6 Süleyman Recep Sağır 9 7 7 9 7 39

7 Hüseyin Osman Türeray 7 12 7 7 5 38

8 Osman Kozansoy 7 5 5 7 7 31

9 İsa Kansel 7 7 5 - 7 26

10 Stanislav Çavuşoğlu 5 - 7 5 5 22

11 Ali Dağdelen - 9 - - - 9

12 Ali Bedensel - 7 - - - 7

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

S SPORCU ADI 1 2 3 4 5 PUAN

1 İldem Vaiz 20 12 20 12 16 80

2 Meral Şendilli - 20 12 20 9 61

3 Cemre Kara - 16 9 9 20 54

4 İlayda Kontosoğlu 16 7 - 16 12 51

5 İlkem Vaiz 9 9 16 7 7 48

6 Şermin Efendi 12 7 7 7 - 33