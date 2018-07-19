Mesarya’nın şampiyonları Çakmak – Boral çifti

Mesarya Darts Birliği tarafından düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan turnuva geçtiğimiz Pazartesi akşamı Düzova Gençlik Spor Kulübü’nde yapılan son ayakla sonuçlandı.
Zevkli ve heyecanlı karşılaşmalarla tamamlanan 6. ayakta birinciliği Sedat Sedatgil - Mehmet Olgun çifti alırken, ikinci Hasan Avşanlı – Selahattin Tok çifti, üçüncü ise Sadık Örel – Elmas Çocuk çifti oldu.
6 ayak sonunda oluşan puanlamada Tonguz Çakmak - Hakan Boral Çifti şampiyon oldu. İlk sekiz çifte ödül verildiği gecenin sonunda, verilen ödüller ve sırlama şu şekilde oluştu:
1- Hakan Boral – Tonguz Çakmak Kupa+600- TL Para Ödülü
2- Sezgin Şimşek – Mustafa İmamoğlu Kupa + 400 TL Para ödülü
3-Sadıl Örel – Elmas Çocuk Kupa + 300 TL para Ödülü
4- Sedat Sedatgil – Mehmet Olgun + 200 TL Para Ödülü
5- Cemal Kozansoy – Faik Kozansoy + 100 TL Para Ödülü
6-Mustafa Karaoğulları – Mustafa Awwad + 100 TL para Ödülü
7-Hasan Evşanlı – Selahattin Tok + 100 TL Para Ödülü
8-Serdar Şimşek – Osman Cantaş + 100 TL Para Ödülü