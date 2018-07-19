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Mesarya’nın şampiyonları Çakmak – Boral çifti

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Mesarya Darts Birliği Çiftler Turnuvası tamamlanırken, Tonguz Çakmak – Hakan Boral çifti şampiyon oldu

Mesarya’nın şampiyonları Çakmak – Boral çifti
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Mesarya Darts Birliği tarafından düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan turnuva geçtiğimiz Pazartesi akşamı Düzova Gençlik Spor Kulübü’nde yapılan son ayakla sonuçlandı. 

Zevkli ve heyecanlı karşılaşmalarla tamamlanan 6. ayakta birinciliği Sedat Sedatgil - Mehmet Olgun çifti alırken, ikinci Hasan Avşanlı – Selahattin Tok çifti, üçüncü ise Sadık Örel – Elmas Çocuk çifti oldu.

6 ayak sonunda oluşan puanlamada Tonguz Çakmak - Hakan Boral Çifti şampiyon oldu. İlk sekiz çifte ödül verildiği gecenin sonunda, verilen ödüller ve sırlama şu şekilde oluştu:

1- Hakan Boral – Tonguz Çakmak Kupa+600- TL Para Ödülü

2- Sezgin Şimşek – Mustafa İmamoğlu Kupa + 400 TL Para ödülü

3-Sadıl Örel – Elmas Çocuk Kupa + 300 TL para Ödülü

4- Sedat Sedatgil – Mehmet Olgun + 200 TL Para Ödülü

5- Cemal Kozansoy – Faik Kozansoy + 100 TL Para Ödülü

6-Mustafa Karaoğulları – Mustafa Awwad + 100 TL para Ödülü

7-Hasan Evşanlı – Selahattin Tok + 100 TL Para Ödülü

8-Serdar Şimşek – Osman Cantaş +  100 TL Para Ödülü

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