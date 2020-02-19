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Mağusa ve Coşkuner dolu dizgin

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Darts Birinci Ligi’ne “A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği’nin “B” grubunda ise Coşkuner’in liderlikleri sürüyor

Mağusa ve Coşkuner dolu dizgin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği, Cihangir ve Değirmenlik haftayı galip kapattılar. Altı takımın bulunduğu “B” grubunda Coşkuner, Düzkaya ve Diamond Child haftanın galip takımları oldular. “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği, “B” grubunda Coşkuner lider durumda bulunuyor  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle: 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Karaoğlanoğlu-GazimağusaDarts B.: 2-14

Taşkınköy-Cihangir: 4-12

Göçmenköy-Değirmenlik:7-9

MesaryaDarts Birliği (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Coşkuner-Yenicami: 13-3

Gönyeli Darts B.-Düzkaya: 4-12

Mağusa Kültür D.-Diamond Child

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                         O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    11     9       1       1       128   48     28     80

2.Cihangir                     11     8       2       1       111   65     26     46

3.Göçmenköy                         11     6       0       5       93     83     18     10

4.Karaoğlanoğlu           12     5       2       5       86     106   17     -20

5.Değirmenlik               11     4       2       5       77     99     14     -22

6.Taşkınköy                           11     3       1       7       74     102   10     -28

7.Mesarya Darts Birliği 11     0       0       11     55     121   0       -66

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU

TAKIMLAR                           O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Coşkuner                           9       7       2       0       93     51     23     42

2.Gönyeli Darts Birliği           9       6       1       2       83     61     19     22

3.Diamond Child                   9       5       1       3       77     67     16     10

4.Düzkaya                             9       5       0       4       77     67     15     10

5.Yenicami                             9       1       1       7       53     91     4       -38

6.Mağusa Kültür Derneği       9       0       1       8       49     95     1       -46

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