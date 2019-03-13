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Mağusa deplasmanda güldü

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken haftayı, Mesarya Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Düzova ve Mağusa Darts Birliği 3 puanla kapattılar. Mağusa Darts Birliği, haftanın tek deplasman galibiyetini aldı

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Mağusa deplasmanda güldü
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Mesarya Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Düzova ve Gazimağusa Darts Birliği haftayı 3 puanla kapattı. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy’ü 13-3 mağlup ederek yoluna devam etti. Gazimağusa Darts Birliği, Göçmenköy’ü 10-6 yenerek, haftanın tek deplasman galibiyetini alan takım oldu.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzkaya-Lefkoşa Darts Birliği: 8-8

Mesarya Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 9-7

Lefkoşa Spor Birliği-Taşkınköy: 13-3

Düzova S.K.-Diamond Child: 9-7

Göçmenköy-Gazimağusa Darts Birliği: 6-10

Marmara (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU        

TAKIMLAR                                                                   O    G    B   M   A        Y        P     AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                                               17   17   0   0     215    57      51   158

2.Lefkoşa Darts Birliği                                             18   14   1   3     198    90      43   108

3.Marmara.                                                                17   13   1   3     199    73      40   126

4.Düzkaya                                                                   17   12   2   3     200    72      38   128

5.Gazimağusa Darts Birliği                                     18   9     0   9     131    157    27   -26

6.Taşkınköy                                                                17   7     1   9     114    158    22   -44

7.Düzova Gençlik                                                     17   5     1   11   118    154    16   -36

8.Dıamond Child                                                       18   5     1   12   104    184    16   -80

9.Mesarya Darts Birliği                                           17   5     0   12   94      178    15   -84

10.Göçmenköy                                                         17   4     1   12   91      181    13   -90

11.Mağusa Kültür Derneği                                    17   0     0   17   56      216    0     -160

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