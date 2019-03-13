Mağusa deplasmanda güldü

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken haftayı, Mesarya Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Düzova ve Mağusa Darts Birliği 3 puanla kapattılar. Mağusa Darts Birliği, haftanın tek deplasman galibiyetini aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Mesarya Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Düzova ve Gazimağusa Darts Birliği haftayı 3 puanla kapattı. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy’ü 13-3 mağlup ederek yoluna devam etti. Gazimağusa Darts Birliği, Göçmenköy’ü 10-6 yenerek, haftanın tek deplasman galibiyetini alan takım oldu.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzkaya-Lefkoşa Darts Birliği: 8-8

Mesarya Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 9-7

Lefkoşa Spor Birliği-Taşkınköy: 13-3

Düzova S.K.-Diamond Child: 9-7

Göçmenköy-Gazimağusa Darts Birliği: 6-10

Marmara (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 17 17 0 0 215 57 51 158

2.Lefkoşa Darts Birliği 18 14 1 3 198 90 43 108

3.Marmara. 17 13 1 3 199 73 40 126

4.Düzkaya 17 12 2 3 200 72 38 128

5.Gazimağusa Darts Birliği 18 9 0 9 131 157 27 -26

6.Taşkınköy 17 7 1 9 114 158 22 -44

7.Düzova Gençlik 17 5 1 11 118 154 16 -36

8.Dıamond Child 18 5 1 12 104 184 16 -80

9.Mesarya Darts Birliği 17 5 0 12 94 178 15 -84

10.Göçmenköy 17 4 1 12 91 181 13 -90

11.Mağusa Kültür Derneği 17 0 0 17 56 216 0 -160