Lider galibiyetle başladı

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı. Lider Cihangir, Düzkaya, Mağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği, ligin ikinci devresine galibiyetle girdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine lider Cihangir, Düzkaya, Gazimağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği galibiyetle girdiler. Lider Cihangir, Taşkınköy’ü deplasmanda 12-4 yenerek puanını 31’e yükseltti. İkinci sırada bulunan Düzkaya, üçüncü sıradaki Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 yendi. İnönü Gençlik Merkezi (İGEM), bu sezonki ilk puanını Düzova karşısında aldığı beraberlikle kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Cihangir: 4-12

İGEM -Düzova: 8-8

Düzkaya-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

Mesarya Darts B.-Gazimağusa Darts B.: 6-10

Lefkoşa Darts Birliği-Marmara: 9-7

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 11 10 1 0 136 40 31 96

2.Düzkaya 11 8 0 3 105 71 24 34

3.Beyarmudu Belediyesi 11 6 4 1 100 76 22 24

4.Gazimağusa Darts B. 11 6 3 2 93 83 21 10

5.Mesarya Darts Birliği 11 5 1 5 92 84 16 8

6.Marmara 11 4 1 6 79 97 13 -18

7.Düzova 11 3 2 6 81 93 11 -12

8.Taşkınköy 11 3 1 7 74 102 10 -28

9.Lefkoşa Darts Birliği 11 3 0 8 61 113 9 -52

10.İGEM 11 0 1 10 57 119 1 -62