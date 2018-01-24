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Lider galibiyetle başladı

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı. Lider Cihangir, Düzkaya, Mağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği, ligin ikinci devresine galibiyetle girdi

Lider galibiyetle başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine lider Cihangir, Düzkaya, Gazimağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği galibiyetle girdiler. Lider Cihangir, Taşkınköy’ü deplasmanda 12-4 yenerek puanını 31’e yükseltti. İkinci sırada bulunan Düzkaya, üçüncü sıradaki Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 yendi. İnönü Gençlik Merkezi (İGEM), bu sezonki ilk puanını Düzova karşısında aldığı beraberlikle kazandı.  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Cihangir: 4-12

İGEM -Düzova: 8-8

Düzkaya-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

Mesarya Darts B.-Gazimağusa Darts B.: 6-10

Lefkoşa Darts Birliği-Marmara: 9-7

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU    

TAKIMLAR                         O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Cihangir                     11     10     1       0       136   40     31     96

2.Düzkaya                     11     8       0       3       105   71     24     34

3.Beyarmudu Belediyesi         11     6       4       1       100   76     22     24

4.Gazimağusa Darts B. 11     6       3       2       93     83     21     10

5.Mesarya Darts Birliği 11     5       1       5       92     84     16     8

6.Marmara                             11     4       1       6       79     97     13     -18

7.Düzova                      11     3       2       6       81     93     11     -12

8.Taşkınköy                           11     3       1       7       74     102   10     -28

9.Lefkoşa Darts Birliği  11     3       0       8       61     113   9       -52

10.İGEM                       11     0       1       10     57     119   1       -62

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