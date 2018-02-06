LEGEND zirvede yalnız

Dokuz takımın mücadele ettiği ligin 13’üncü haftasında LEGEND, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Yenicami rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi. Dokuz takımın mücadele ettiği ligin 13’üncü haftasında LEGEND, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Yenicami rakiplerini mağlup etti. Haftanın en farklı skorunu Dağyolu’nu 15-1 mağlup eden lider LEGEND, elde etti. İkinci sırada bulunan Dikmen Gençlik Merkezi’nin bay geçtiği haftada Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy’ü 9-7 yendi ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Efes Pilsen Darts SüperLigi13’üncühafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle: LEGEND-Dağyolu : 15-1 Güzelyurt Darts B. -Vadili Darts D.: 10-6 Gönyeli Av.At. -Minareliköy : 9-7 Lefkoşa spor Birliği-Yenicami:7-9 DİGEM (bay) EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.LEGEND 11 10 1 0 122 54 31 68 2.DİGEM 11 9 0 2 120 56 27 64 3.Gönyeli Av.At. 11 6 3 2 97 79 21 18 4.Minareliköy 12 6 1 5 98 94 19 4 5.Güzelyurt Darts B. 11 5 3 4 105 87 18 18 6.Dağyolu 12 5 3 4 94 98 18 -4 7.Yenicami 12 4 1 7 87 105 13 -18 8.Lefkoşa Spor Birliği 12 1 0 11 55 137 3 -82 9.Vadili Darts Derneği 11 0 0 11 54 122 0 -68