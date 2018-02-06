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LEGEND zirvede yalnız

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Dokuz takımın mücadele ettiği ligin 13’üncü haftasında LEGEND, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Yenicami rakiplerini mağlup etti

LEGEND zirvede yalnız
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele ettiği ligin 13’üncü haftasında LEGEND, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Yenicami rakiplerini mağlup etti.

Haftanın en farklı skorunu Dağyolu’nu 15-1 mağlup eden lider LEGEND, elde etti. İkinci sırada bulunan Dikmen Gençlik Merkezi’nin bay geçtiği haftada Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy’ü 9-7 yendi ve üçüncü sıradaki yerini korudu. 

Efes Pilsen Darts SüperLigi13’üncühafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-Dağyolu : 15-1

Güzelyurt Darts B. -Vadili Darts D.: 10-6

Gönyeli Av.At. -Minareliköy : 9-7

Lefkoşa spor Birliği-Yenicami:7-9

DİGEM (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                 O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.LEGEND                   11     10     1       0       122   54     31     68

2.DİGEM                      11     9       0       2       120   56     27     64

3.Gönyeli Av.At.          11     6       3       2       97     79     21     18

4.Minareliköy               12     6       1       5       98     94     19     4

5.Güzelyurt Darts B.     11     5       3       4       105   87     18     18

6.Dağyolu                     12     5       3       4       94     98     18     -4

7.Yenicami                    12     4       1       7       87     105   13     -18

8.Lefkoşa Spor Birliği   12     1       0       11     55     137   3       -82

9.Vadili Darts Derneği  11     0       0       11     54     122   0       -68

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