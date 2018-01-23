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LEGEND ve DİGEM’in zirve kavgası

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edilirken, ligin 11’inci haftasını LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Dağyolu galip kapattı. DİGEM ile Dağyolu haftanın en farklı galibiyetlerini aldı

LEGEND ve DİGEM’in zirve kavgası
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 11’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasını LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Dağyolu galip kapattı. Lider LEGEND, Gönyeli Avcılık Atıcılık deplasmanından 9-7’lik skorla galip gelerek puanını 28’e yükseltti. DİGEM, Yenicami’yi, Dağyolu, Lefkoşa Spor Birliği’ni 12-4’lük skorlarla geçti. Güzelyurt Darts Birliği ile Minareliköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.-LEGEND: 7-9

DİGEM-Yenicami: 14-2

Lefkoşa Spor Birliği-Dağyolu: 2-14

Güzelyurt Darts B.-Minareliköy: 8-8

Vadili Darts Derneği (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                          O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.LEGEND                             10     9       1       0       107   53     28     54

2.DİGEM                               10     8       0       2       106   54     24     52

3.Gönyeli Av.At.                   9       5       2       2       80     64     17     16

4.Dağyolu                             10     5       2       3       85     75     17     10

5.Minareliköy                        10     5       1       4       81     79     16     2

6.Güzelyurt Darts Birliği                 10     3       3       4       83     77     12     6

7.Yenicami                                     10     3       1       6       74     86     10     -12

8.Lefkoşa Spor Birliği            10     1       0       9       42     118   3       -76

9.Vadili Darts Derneği           9       0       0       9       46     98     0       -52

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