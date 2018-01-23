LEGEND ve DİGEM’in zirve kavgası

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edilirken, ligin 11’inci haftasını LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Dağyolu galip kapattı. DİGEM ile Dağyolu haftanın en farklı galibiyetlerini aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 11’inci hafta maçlarıyla devam edildi. Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasını LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Dağyolu galip kapattı. Lider LEGEND, Gönyeli Avcılık Atıcılık deplasmanından 9-7’lik skorla galip gelerek puanını 28’e yükseltti. DİGEM, Yenicami’yi, Dağyolu, Lefkoşa Spor Birliği’ni 12-4’lük skorlarla geçti. Güzelyurt Darts Birliği ile Minareliköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Gönyeli Av.At.-LEGEND: 7-9 DİGEM-Yenicami: 14-2 Lefkoşa Spor Birliği-Dağyolu: 2-14 Güzelyurt Darts B.-Minareliköy: 8-8 Vadili Darts Derneği (bay) EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.LEGEND 10 9 1 0 107 53 28 54 2.DİGEM 10 8 0 2 106 54 24 52 3.Gönyeli Av.At. 9 5 2 2 80 64 17 16 4.Dağyolu 10 5 2 3 85 75 17 10 5.Minareliköy 10 5 1 4 81 79 16 2 6.Güzelyurt Darts Birliği 10 3 3 4 83 77 12 6 7.Yenicami 10 3 1 6 74 86 10 -12 8.Lefkoşa Spor Birliği 10 1 0 9 42 118 3 -76 9.Vadili Darts Derneği 9 0 0 9 46 98 0 -52