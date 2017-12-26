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LEGEND hedefe atıyor

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Darts Süper Ligi’nde sekizinci haftayı Minareliköy, Dağyolu ve LEGEND galip kapattı. GDB ile Gönyeli Avcılık Atıcılık asasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Takipçisi DİGEM’i mağlup eden LEGEND namağlup liderliğini sürdürdü

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LEGEND hedefe atıyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan 8’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasını Minareliköy, Dağyolu ve LEGEND galip kapattı. Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ile Gönyeli Avcılık Atıcılık asasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi’ni (DİGEM) 9-7 yenerek ilk devreyi lider bitirdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 8’inci haftasında alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Yenicami-Minareliköy: 7-9

GDB-Gönyeli Av.At.:  8-8

Vadili Darts D.-Dağyolu: 4-12

DİGEM-LEGEND: 7-9

Lefkoşa Spor Birliği (bay)

 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU        

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.LEGEND                            7          6          1          0          75        37        19        38

2.DİGEM                               7          5          0          2          68        44        15        24

3.Dağyolu                               7          4          2          1          63        49        14        14

4.Gönyeli Av.At.                   7          4          2          1          60        52        14        8

5.Minareliköy                         7          4          0          3          56        56        12        0

6.Güzelyurt Darts B.              7          2          2          3          57        55        8          2

7.Yenicami                             8          2          1          5          63        65        7          -2

8.Lefkoşa Spor Birliği            7          1          0          6          35        77        3          -42

9.Vadili Darts Derneği           7          0          0          7          35        77        0          -42

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