LEGEND farklı kazandı

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edilirken, Minareliköy ve LEGEND haftayı 3 puanla kapattı. LEGEND’in farklı kazandığı haftada, Gönyeli Avcılık Atıcılık, ilk kez puan kaybını yaşadı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy ve LEGEND haftayı 3 puanla kapattı. Ligin puan kayıpsız tek takımı olan Gönyeli Avcılık Atıcılık, ilk puan kaybını yaşadı. Gönyeli Avcılık Atıcılık ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı.

Haftanın en farklı galibiyetini Vadili Darts Derneği’ni 13-3 yenen LEGEND elde etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.: 8-8

LEGEND-Vadili Darts Derneği: 13-3

Minareliköy-GDB: 12-4

Cihangir (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 8 7 0 1 91 37 21 54

2.Gönyeli Av.At. 7 6 1 0 74 38 19 36

3.Güzelyurt Darts Birliği 8 5 0 3 72 56 15 16

4.LEGEND 8 4 0 4 65 63 12 2

5.Beyarmudu Belediyesi 8 2 2 4 51 77 8 -26

6.Vadili Darts Derneği 8 1 1 6 38 90 4 -52

7.Cihangir 7 0 0 7 41 71 0 -30