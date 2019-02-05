LEGEND farklı kazandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edildi.
Yedi takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy ve LEGEND haftayı 3 puanla kapattı. Ligin puan kayıpsız tek takımı olan Gönyeli Avcılık Atıcılık, ilk puan kaybını yaşadı. Gönyeli Avcılık Atıcılık ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı.
Haftanın en farklı galibiyetini Vadili Darts Derneği’ni 13-3 yenen LEGEND elde etti.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.: 8-8
LEGEND-Vadili Darts Derneği: 13-3
Minareliköy-GDB: 12-4
Cihangir (Bay)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Minareliköy 8 7 0 1 91 37 21 54
2.Gönyeli Av.At. 7 6 1 0 74 38 19 36
3.Güzelyurt Darts Birliği 8 5 0 3 72 56 15 16
4.LEGEND 8 4 0 4 65 63 12 2
5.Beyarmudu Belediyesi 8 2 2 4 51 77 8 -26
6.Vadili Darts Derneği 8 1 1 6 38 90 4 -52
7.Cihangir 7 0 0 7 41 71 0 -30