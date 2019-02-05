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LEGEND farklı kazandı

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edilirken, Minareliköy ve LEGEND haftayı 3 puanla kapattı. LEGEND’in farklı kazandığı haftada, Gönyeli Avcılık Atıcılık, ilk kez puan kaybını yaşadı

LEGEND farklı kazandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy ve LEGEND haftayı 3 puanla kapattı. Ligin puan kayıpsız tek takımı olan Gönyeli Avcılık Atıcılık, ilk puan kaybını yaşadı. Gönyeli Avcılık Atıcılık ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı.   

Haftanın en farklı galibiyetini Vadili Darts Derneği’ni 13-3 yenen LEGEND elde etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.: 8-8

LEGEND-Vadili Darts Derneği: 13-3

Minareliköy-GDB: 12-4

Cihangir (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                             

TAKIMLAR                                                O   G  B  M   A     Y     P     AV

1.Minareliköy                                           8   7   0   1     91   37   21   54

2.Gönyeli Av.At.                                        7   6   1   0     74   38   19   36

3.Güzelyurt Darts Birliği                           8   5   0   3     72   56   15   16

4.LEGEND                                                 8   4   0   4     65   63   12   2

5.Beyarmudu Belediyesi                          8   2   2   4     51   77   8     -26

6.Vadili Darts Derneği                              8   1   1   6     38   90   4     -52

7.Cihangir                                                 7   0   0   7     41   71   0     -30

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