Lefkoşa Spor Birliği kayıpsız ilerliyor

On bir takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara, Diamond Child ve Düzkaya galip kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi. On bir takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara, Diamond Child ve Düzkaya galip kapattı. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, Mağusa Kültür Derneği’ni deplasmanda 15-1 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti. Lig ikincisi Lefkoşa Darts Birliği, Düzova’yı 10-6 yenerek takibini sürdürdü. Ligin yeni takımlarından Diamond Child, deplasmanda Göçmenköy’ü 12-4 mağlup etti ve puanını 13’e yükseltti. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Mağusa Kültür Derneği-Lefkoşa Spor B.: 1-15 Lefkoşa Darts Birliği-Düzova: 10-6 Gazimağusa Darts Birliği-Marmara: 4-12 Göçmenköy-Diamond Child: 5-11 Taşkınköy-Düzkaya: 3-13 Mesarya Darts Birliği (Bay) 2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Lefkoşa Spor Birliği 13 13 0 0 165 43 39 122 2.Lefkoşa Darts Birliği 13 11 0 2 147 61 33 86 3.Marmara 13 10 1 2 153 55 31 98 4.Düzkaya. 13 9 1 3 151 57 28 94 5.Taşkınköy 12 6 1 5 85 107 19 -22 6.Gazimağusa Darts Birliği 13 5 0 8 86 122 15 -36 7.Diamond Child 13 4 1 8 75 133 13 -58 8.Düzova Gençlik 13 3 1 9 88 120 10 -32 9.Göçmenköy 13 3 1 9 68 140 10 -72 10.Mesarya Darts Birliği 12 3 0 9 66 126 9 -60 11.Mağusa Kültür Derneği 12 0 0 12 36 156 0 -120