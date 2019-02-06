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Lefkoşa Spor Birliği kayıpsız ilerliyor

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On bir takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara, Diamond Child ve Düzkaya galip kapattı

Lefkoşa Spor Birliği kayıpsız ilerliyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasını Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara, Diamond Child ve Düzkaya galip kapattı.

Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, Mağusa Kültür Derneği’ni deplasmanda 15-1 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.

Lig ikincisi Lefkoşa Darts Birliği, Düzova’yı 10-6 yenerek takibini sürdürdü. Ligin yeni takımlarından Diamond Child, deplasmanda Göçmenköy’ü 12-4 mağlup etti ve puanını 13’e yükseltti.  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Mağusa Kültür Derneği-Lefkoşa Spor B.: 1-15

Lefkoşa Darts Birliği-Düzova: 10-6

Gazimağusa Darts Birliği-Marmara: 4-12

Göçmenköy-Diamond Child: 5-11

Taşkınköy-Düzkaya: 3-13

Mesarya Darts Birliği (Bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                      13           13           0             0             165         43           39           122

2.Lefkoşa Darts Birliği                    13           11           0             2             147         61           33           86

3.Marmara                                        13           10           1             2             153         55           31           98

4.Düzkaya.                                         13           9             1             3             151         57           28           94

5.Taşkınköy                                       12           6             1             5             85           107         19           -22

6.Gazimağusa Darts Birliği           13           5             0             8             86           122         15           -36

7.Diamond Child                              13           4             1             8             75           133         13           -58

8.Düzova Gençlik                            13           3             1             9             88           120         10           -32

9.Göçmenköy                                  13           3             1             9             68           140         10           -72

10.Mesarya Darts Birliği                12           3             0             9             66           126         9             -60

11.Mağusa Kültür Derneği          12           0             0             12           36           156         0             -120

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