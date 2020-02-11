Lefkoşa derbisi, Darts Birliği’nin

Darts Süper Ligi’nde Lefkoşa derbisinde Lefkoşa Darts Birliği, Lerfkoşa Spor Birliği’ni mağlup etti. Minareliköy ile Gönyeli Avcılık Atıcılık da rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi. Yedi takımın mücadele verdiği ligin 12’nci hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü rakiplerini mağlup etti. Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen maçta Lefkoşa Darts Birliği, Lerfkoşa Spor Birliği’ni 9-7 mağlup etti. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden ligin yenilgisiz tek takımı Minareliköy, VadiliDarts Derneği’ni deplasmanda 11-5 mağlup ederek namağlup unvanını korudu. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübüise deplasmanda, Beyarmudu Belediyesi’ni 11-5 yendi. EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Minareliköy 11 10 1 0 121 55 31 66 2.Lefkoşa Darts Birliği 11 7 1 3 112 64 22 48 3.Gönyeli Av.At.K. 10 6 1 3 84 76 19 8 4.Lefkoşa Spor Birliği 10 4 1 5 84 76 13 8 5.Beyarmudu Belediyesi 10 3 1 6 66 94 10 -28 6.LEGEND 10 3 1 6 70 90 10 -20 7.Vadili Darts Derneği 10 0 0 10 39 121 0 -82