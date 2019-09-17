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Lefkoşa Darts Birliği şampiyon

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2019 Darts Yaz Liginde Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını şampiyonluğunu ilan etti

Lefkoşa Darts Birliği şampiyon
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Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 2019 Darts Yaz Liginde şampiyon belli olurken,

Lefkoşa Darts Birliği şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

9 takımın mücadele verdiği 2019 Darts Yaz Liginde Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını 45’e yükselterek 9 puan ara ile şampiyonluğunu ilan etti.

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği - Wizard Darts Takımı: 14 - 2

Gönyeli Darts Birliği – Lefkoşa Spor Birliği: 4 - 12

Corner House Darts Takımı – Gülşen Oto Darts Takımı: 0 - 16

Diamond Child Darts Derneği - İGEM: (ERTELENDİ)

LEGEND (BAY) 

LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ DARTS YAZ LİGİ PUAN DURUMU    

2019 LEFKOŞA DARTS YAZ LİGİ

S

TAKIM

O

G

B

M

A

V

Av

P

1

LDB

16

15

0

1

199

57

142

45

2

GÜLŞEN OTO

16

11

3

2

159

95

64

36

3

LSB

16

11

1

4

167

89

78

34

4

DIAMOND CHILD

15

9

0

6

122

118

4

27

5

İGEM

15

7

4

4

109

130

-21

25

6

LEGEND

16

5

3

8

117

136

-19

18

7

GÖNYELİ DB

16

2

2

12

103

153

-50

8

8

WIZARDS

16

2

1

13

86

170

-84

7

9

CORNER HOUSE

16

2

0

14

73

183

-110

6
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