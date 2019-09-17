Lefkoşa Darts Birliği şampiyon

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 2019 Darts Yaz Liginde şampiyon belli olurken,
Lefkoşa Darts Birliği şampiyonluğa ulaşan takım oldu.
9 takımın mücadele verdiği 2019 Darts Yaz Liginde Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını 45’e yükselterek 9 puan ara ile şampiyonluğunu ilan etti.
Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği - Wizard Darts Takımı: 14 - 2
Gönyeli Darts Birliği – Lefkoşa Spor Birliği: 4 - 12
Corner House Darts Takımı – Gülşen Oto Darts Takımı: 0 - 16
Diamond Child Darts Derneği - İGEM: (ERTELENDİ)
LEGEND (BAY)
LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ DARTS YAZ LİGİ PUAN DURUMU
|
2019 LEFKOŞA DARTS YAZ LİGİ
|
S
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
V
|
Av
|
P
|
1
|
LDB
|
16
|
15
|
0
|
1
|
199
|
57
|
142
|
45
|
2
|
GÜLŞEN OTO
|
16
|
11
|
3
|
2
|
159
|
95
|
64
|
36
|
3
|
LSB
|
16
|
11
|
1
|
4
|
167
|
89
|
78
|
34
|
4
|
DIAMOND CHILD
|
15
|
9
|
0
|
6
|
122
|
118
|
4
|
27
|
5
|
İGEM
|
15
|
7
|
4
|
4
|
109
|
130
|
-21
|
25
|
6
|
LEGEND
|
16
|
5
|
3
|
8
|
117
|
136
|
-19
|
18
|
7
|
GÖNYELİ DB
|
16
|
2
|
2
|
12
|
103
|
153
|
-50
|
8
|
8
|
WIZARDS
|
16
|
2
|
1
|
13
|
86
|
170
|
-84
|
7
|
9
|
CORNER HOUSE
|
16
|
2
|
0
|
14
|
73
|
183
|
-110
|
6