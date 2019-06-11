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LDB liderliğe ambargo koydu

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Lefkoşa Darts Yaz Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edilirken, Lefkoşa Darts Birliği (LDB) haftayı lider kapattı

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LDB liderliğe ambargo koydu
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Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen Lefkoşa Darts Yaz Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği Yaz Darts Ligi’nde beşinci haftaya lider gideren Lefkoşa Darts Birliği, İGEM karşısında 14-2 galip gelerek haftayı lider kapattı. Ligin bir diğer güçlü ekiplerinden Lefkoşa Spor Birliği, Wizard Darts Takımını 9-7 geçerek haftayı lig ikincisi olarak kapatmayı bildi. Lefkoşa Darts Yaz Liginde bir diğer maçında Daimond Chıld Darts Derneği, LEGEND’i 10-4 yenerek ligde altıncı sıraya yerleşti. Gönyeli Darts Birliği ile oynayan Corner House Darts Takımı arasın daki maç sonucunda Gönyeli Darts Birliği 12-4 galip geldi. Haftanın (bay) takımı Gülşen Oto Darts Takımı idi.

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