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LDB devreyi lider tamamladı

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Lefkoşa Yaz Darts Ligi ilk yarısı tamamlanırken, ilk yarının lideri (LDB) Lefkoşa Darts Birliği oldu

LDB devreyi lider tamamladı
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Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts Liginde dokuzuncu hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlandı.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts Liginde dokuzuncu hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlanırkeni dokuzuncu hafta oynanan maçlarda Wizard Darts Takımını, Lefkoşa Darts Birliği 0-16 gibi farklı mağlup etti.

Gülşen Oto Darts Takımı, Corner House Darts Takımını 11-5 mağlup etti. Daimond Child Darts Derneğiyse, İGEM’i 11-5 mağlup etti. Haftanın bay takımı LEGEND’ti. Dokuzuncu hafta sonuçlarından sonra ilk yarı sonlanmış oldu.

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