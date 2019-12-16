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Kurtuluş Gamla hedefe attı

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Güzelyurt Belediyesi-Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası yapılırken, turnuvanın finalinde İbrahim Esiner’i 3-2 yenen Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Kurtuluş Gamla hedefe attı

Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda ve Tayanç Ailesi organizasyonunda düzenlenen Güzelyurt Belediyesi-Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve 35 sporcunun katıldığı turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. Kurtuluş Gamla turnuvanın finalinde İbrahim Esiner’i 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı. Tarık Kurdaş ve Ata Köse arasında yapılan üçüncülük karşılaşmasını Tarık Kurdaş 3-1 kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Tamer Tayanç, Kuzen Tamer Tayanç, Tahsin Tayanç, Tezer Tayanç, Avni Tayanç ve İnanç Tayanç tarafından verildi.

Güzelyurt Belediyesi-Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası’nda dereceye giren sporcular şöyle: 

Yan Ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Fatih Köse (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner (97 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner (16 darts)

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