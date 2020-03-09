Kurdaş, Güzelyurt’ta hedefe attı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Hamit Yıldırıcı-Erdoğan Şentürk Açık Anı Darts Turnuvası’nda Tarık Kurdaş şampiyon, Faik Amcaoğlu ikinci oldu

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Hamit Yıldırıcı-Erdoğan Şentürk Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Yıldırıcı ile Şentürk Aileleri sponsorluğunda Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Tarık Kurdaş şampiyon oldu. 35 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Tarık Kurdaş, Faik Amcaoğlu’nu 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı. Caner Bozbeyli ile Vedat Kum arasında oynanan üçüncülük maçını Vedat Kum 3-2 kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara Mürüde Şentürk, Ülviye Yıldırıcı, Emine Şentürk, Faruk Ahmet, Erdoğan Ağdelen ve Kubilay Yıldırıcı tarafından verildi.

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Faik Amcaoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (150 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (16 darts)