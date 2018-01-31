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Kritik maç Mağusa’nın

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Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken ligin 12’nci haftasını Lefkoşa Darts Birliği, Taşkınköy, Cihangir, Mağusa Darts Birliği ve Beyarmudu Belediyesi galip tamamladı

Kritik maç Mağusa’nın
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 12’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 12’nci haftasını Lefkoşa Darts Birliği, Taşkınköy, Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği ve Beyarmudu Belediyesi galip tamamladı. Haftanın önemli maçında Gazimağusa Darts Birliği Düzkaya karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Gazimağusa Belediyesi 9-7 kazandı. Lider Cihangir, Mesarya Darts Birliği deplasmanından 9-7 galip gelerek puanını 24’e yükseltti. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 12’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-İGEM: 10-6

Düzova-Taşkınköy: 4-12

Mesarya Darts B.-Cihangir: 7-9

Gazimağusa Darts Birliği-Düzkaya: 9-7

Marmara-Beyarmudu Bld.: 5-11

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU    

TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Cihangir                     12     11     1       0       145   47     34     98

2.Beyarmudu Belediyesi         12     7       4       1       111   81     25     30

3.Düzkaya                    12     8       0       4       112   80     24     32

4.Gazimağusa Darts Birliği    12     7       3       2       102   90     24     12

5.Mesarya Darts Birliği 12     5       1       6       99     93     16     6

6.Marmara                             12     4       1       7       84     108   13     -24

7.Taşkınköy                           12     4       1       7       86     106   13     -20

8.Lefkoşa Darts Birliği  12     4       0       8       71     119   12     -48

9.Düzova                      12     3       2       7       85     105   11     -20

10.İGEM                       12     0       1       11     63     129   1       -66

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