Kritik maç Mağusa’nın

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 12’nci hafta maçlarıyla devam edildi.
On takımın mücadele verdiği ligin 12’nci haftasını Lefkoşa Darts Birliği, Taşkınköy, Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği ve Beyarmudu Belediyesi galip tamamladı. Haftanın önemli maçında Gazimağusa Darts Birliği Düzkaya karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Gazimağusa Belediyesi 9-7 kazandı. Lider Cihangir, Mesarya Darts Birliği deplasmanından 9-7 galip gelerek puanını 24’e yükseltti.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 12’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği-İGEM: 10-6
Düzova-Taşkınköy: 4-12
Mesarya Darts B.-Cihangir: 7-9
Gazimağusa Darts Birliği-Düzkaya: 9-7
Marmara-Beyarmudu Bld.: 5-11
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Cihangir 12 11 1 0 145 47 34 98
2.Beyarmudu Belediyesi 12 7 4 1 111 81 25 30
3.Düzkaya 12 8 0 4 112 80 24 32
4.Gazimağusa Darts Birliği 12 7 3 2 102 90 24 12
5.Mesarya Darts Birliği 12 5 1 6 99 93 16 6
6.Marmara 12 4 1 7 84 108 13 -24
7.Taşkınköy 12 4 1 7 86 106 13 -20
8.Lefkoşa Darts Birliği 12 4 0 8 71 119 12 -48
9.Düzova 12 3 2 7 85 105 11 -20
10.İGEM 12 0 1 11 63 129 1 -66