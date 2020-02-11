Kızlarımız galibiyetle başladı

Karaman’da düzenlenen Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız Basketbol takımı ilk maçını farklı kazandı

Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız Basketbol takımı ilk maçını 22 sayı farkla kazandı.

Karaman’da düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. A Grubunda mücadele eden KKTC ilk maçında güçlü Konyaspor’u ikinci yarıdaki üstün oyunu ile 66-44 mağlup etti.

İlk iki periyotta başa baş bir basketbol sergilenirken, soyunma odasına ekibimiz 33-25’lik üstünlükle girdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan, iyi savunma yanında hızlı hücumlarla sayılarını arttıran temsilcimiz, karşılaşmayı 64-44 kazandı.

U14 Kız Basketbol Takımımız gruptaki ikinci maçında bugün saat 16.00’da Mersin Akdeniz ile karşılaşacak.