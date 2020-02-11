Kızlarımız galibiyetle başladı

Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız Basketbol takımı ilk maçını 22 sayı farkla kazandı.
Karaman’da düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. A Grubunda mücadele eden KKTC ilk maçında güçlü Konyaspor’u ikinci yarıdaki üstün oyunu ile 66-44 mağlup etti.
İlk iki periyotta başa baş bir basketbol sergilenirken, soyunma odasına ekibimiz 33-25’lik üstünlükle girdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan, iyi savunma yanında hızlı hücumlarla sayılarını arttıran temsilcimiz, karşılaşmayı 64-44 kazandı.
U14 Kız Basketbol Takımımız gruptaki ikinci maçında bugün saat 16.00’da Mersin Akdeniz ile karşılaşacak.