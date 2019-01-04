Kayıpsız lider LSB

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin dokuzuncu haftasını Marmara, kayıpsız lider Lefkoşa Spor Birliği (LSB), Düzkaya ve Lefkoşa Darts Birliği galip kapattı. Haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi Taşkınköy ile Düzova arasındaki mücadele oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dokuzuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Lefkoşa Darts Birliği galip kapattı. Haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi Taşkınköy ile Düzova arasındaki mücadele oldu. Lider Lefkoşa Spor Birliği, deplasmanda Mesarya Darts Birliği’ni 15-1 gibi farklı bir skorla geçti. Ligin iddialı takımlarından Düzkaya, konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1 mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini kordu. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Diamond Child-Marmara: 2-14

Taşkınköy-Düzova: 8-8

Mesarya Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği: 1-15

Düzkaya-Mağusa Kültür Derneği: 15-1

Lefkoşa Darts Birliği-Göçmenköy: 10-6

Gazimağusa Darts Birliği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 8 8 0 0 104 24 24 80

2.Lefkoşa Darts Birliği 8 7 0 1 92 36 21 56

3.Düzkaya 7 6 1 0 95 17 19 78

4.Marmara 8 5 1 2 86 42 16 44

5.Taşkınköy 8 4 1 3 60 68 13 -8

6.Gazimağusa Darts Birliği 8 4 0 4 61 67 12 -6

7.Diamond Child 9 3 1 5 52 92 10 -40

8.Göçmenköy 8 2 1 5 46 82 7 -36

9.Düzova 8 1 1 6 47 81 4 -34

10.Mesarya Darts Birliği 8 1 0 7 40 88 3 -48

11.Mağusa Kültür Derneği 8 0 0 8 21 107 0 -86