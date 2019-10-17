Jacklin şampiyonadan memnun

Uluslararası North Cyprus Open Turnuvasının gerçekleşmesinde büyük katkısı olan British Darts Organisation’ın başkanı DesJacklin şampiyonadan memnuniyet belirtirken ilişkilerin daha da gelişeceğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, bir yıldan fazla bir süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkemizde ilk kez bir Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en büyük dart örgütü ve Dünya Dart Federasyonunun kurucu üyesi olan British DartsOrganisation (BDO) ile yapılan görüşmeler neticesinde, 15-22 Ekim tarihleri arasında yapılan Uluslararası North Cyprus Open Turnuvasına katılan ülkeler ve temsilcileri organizasyonun kusursuz ve mükemmel olduğunu söylediler.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkı koyan ve ülkemize uygulanan spor ambargosuna karşısı duruşu ile takdir toplayan British DartsOrganisation Başkanı DesJacklin ile geçtiğimiz gün bir araya geldi.

Bir haftadan beridir North CyprusOpen’ın yapılacağı Kaya Artemis’te büyük emek sarf ettiklerini söyleyen Gürtap Davutoğlu, bunun karşılığını DesJacklin’den aldık dedi.

DesJacklin’in organizasyondan büyük mutluluk duyduğunu belirtiğini ve kusursuz bir işin başarıldığını kendilerini söylediğini belirten Gürtap Davutoğlu, “Ortaya konulan emeğin karşılığını gelen yabancı ülke sporcuları ve temsilcilerinden alıyoruz” dedi.

“DesJacklin ile yaptığımız görüşmelerde, son yıllarda katıldıkları en güzel organizasyonun North Cayprus Open olduğunu bize söyledi” diyen Gürtap Davutoğlu, “Bu gelişmeler hem ülkemiz hem de darts sporu için güzel gelişmelerdir. Dünya Darts Federasyonunun kurucu üyesi olan British DartsOrganisation ile ilişkilerimizi daha da artıracağız. Bu konuda başkanDesJacklin’den gerekli sözleri aldık” dedi.

Bizimkiler bugün sahne alacak

Bine yakın sporcunun katıldığı North CyprusOpen’a bugün yapılacak tek bayanlar ve tek erkekler B kategorisi ile devam edilecek.Şampiyonada ülkemizi geçtiğimiz yıl Efes Pilsen Darts Süper Liginde şampiyon olan Minareliköy’ün sporcuları Halil Kara, Kurtuluş Gamla, Cemal Gingi, Salım Özeren, Hasan Yıldıran, Salahattin Tok, Özdem Özdemir, Hasan Avukat’ın yanı sıra ferdi şampiyonada başarılı olan Tanser Tilki, kadınlarda Samiran Çoban, Cemre Kara, genç erkeklerde ise Bekir Meşe ve Eray Tok temsil edecek.

North CyprusOpen’ın ilk gününde ısınma turu amaçlı karışık çiftler müsabakaları yapıldı. Ülkemizin yanı sıra Hollanda, İngiltere, İran, Belçika, Galler, İskoçya, Macaristan, Türkiye, Faroe Adaları, Almanya gibi ülkelerden gelen sporcuların katıldığı şampiyonanın tüm finalleri 20 Ekim Pazar günü yapılacak.