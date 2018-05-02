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İzel Turnuvası’nı Balıkçı kazandı

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Güzelyurt’ta yapılan Ali Sıtkı İzel Açık Anı Darts Turnuvası’nda Evren Balıkçı şampiyon oldu

İzel Turnuvası’nı Balıkçı kazandı
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Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübü sponsorluğunda düzenlenen Ali Sıtkı İzel Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen turnuvada Evren Balıkçı şampiyon oldu. Yarı finallerde rakiplerini yenen Evren Balıkçı ve Kurtuluş Gamla arasında yapılan final mücadelesini 3-1 Emre Balıkçı kazandı. Caner Bozbeyli ve Levent Kavaz arasındaki üçüncülük mücadelesini Caner Bozbeyli 3-0 kazanarak turnuvada üçüncülüğü kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Hanife İzel, Hayat İzel, Cemal Akel, Binatlı Kulüp Başkanı Orsel Neşe, yönetici Hasan Camcıoğlu ve Kamil Özinal verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Caner Bozbeyli-Levent Kavaz: 3-0

Final maçı

Evren Balıkçı-Kurtuluş Gamla: 3-1

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Caner Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (98 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (15 darts)

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