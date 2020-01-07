İzel turnuvasında Bozbeyli hedefe attı

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen Ali Sıtkı İzel Açık Anı Darts Turnuvası’nda Caner Bozbeyli şampiyon oldu

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ali Sıtkı İzel Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve İzel ailesinin sponsorluğunu yaptığı turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. Çekişmeli karşılaşmaların yapıldığı turnuvada Caner Bozbeyli, finalde karşılaştığı Kurtuluş Gamla’yı 3-2 yenerek birinciliği elde etti.

Hüseyin Orakçıoğlu ile İbrahim Esiner arasındaki üçüncülük mücadelesini Hüseyin Orakçıoğlu 3-2 kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Dr.Hayat İzel, Hanife Akel, Nahide Karamanoğlu, Cemal Akel, Kamil Özinal ve Binatlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Camcıoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Hüseyin Orakcıoğlu-İbrahim Esiner: 3-2

Final maçı

Caner Bozbeyli-Kurtuluş Gamla: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Kurtuluş Gamla (130 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (14 darts)