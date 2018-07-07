İskele’de birincilik Mustafa Behlül’ün

İskele Festivali’nde yapılan Darts Turnuvası’nda 1.’lik ödülünün sahibi Mustafa Behlül sahibi oldu

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Darts Turnuvası’na katılan 24 kişi, kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada 1.’lik ödülünün sahibi Mustafa Behlül oldu.

İskele Belediyesi’nin bünyesinde Darts Federasyonu’nun organize ettiği turnuva İskele Belediye Gazinosu’nda yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa, Çağlar Karadağ, Federasyon Yöneticileri Osman Sunisioğluları, Cem Kara ve Mesarya Darts Birliği Başkanı Cemal Gezdigeldi tarafından verildi. Yarışma sonunda dereceye girenler kupa ve para ödülünün sahibi oldu. 24 yarışmacının kıyasıya yarıştığı turnuvada dereceye girenler şöyle: 1.Mustafa Behlül 2.Selahattin Tok 3.Hasan Avşanlı 4.Sedat Sedatgil 5.Osman Sunisioğluları 6.Faik Amcaoğlu 7. Tonguz Çakmak