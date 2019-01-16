İlk devrenin yenilgisiz lideri LSB

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre tamamlandı.
On bir takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Lefkoşa Spor Birliği (LSB) 30 puanla yenilgisiz lider bitirdi. İlk devrenin son hafta maçlarında Taşkınköy, Marmara, Düzkaya, Lefkoşa Spor Birliği, Mağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre 22 Ocak Salı günü başlayacak.
Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Taşkınköy-Diamond Child: 11-5
Mesarya Darts Birliği-Marmara: 0-16
Düzkaya-Düzova: 9-7
Göçmenköy-Lefkoşa Spor Birliği: 1-15
Gazimağusa Darts B.-Mağusa Kültür D.: 9-7
Lefkoşa Darts Birliği (Bay)
2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Lefkoşa Spor Birliği 10 10 0 0 128 32 30 96
2.Lefkoşa Darts Birliği 10 9 0 1 117 43 27 74
3.Düzkaya 10 7 1 2 116 44 22 72
4.Marmara 10 7 1 2 116 44 22 72
5.Taşkınköy 10 5 1 4 73 87 16 -14
6.Gazimağusa Darts Birliği 10 5 0 5 72 88 15 -16
7.Göçmenköy 10 3 1 6 58 102 10 -44
8.Diamond Child 10 3 1 6 57 103 10 -46
9.Mesarya Darts Birliği 10 2 0 8 49 111 6 -62
10.Düzova Gençlik 10 1 1 8 61 99 4 -38
11.Mağusa Kültür Derneği 10 0 0 10 33 127 0 -94