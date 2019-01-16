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İlk devrenin yenilgisiz lideri LSB

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresini Lefkoşa Spor Birliği (LSB) 30 puanla yenilgisiz lider bitirdi. İkinci devre 22 Ocak Salı günü başlayacak

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İlk devrenin yenilgisiz lideri LSB
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre tamamlandı.

On bir takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Lefkoşa Spor Birliği (LSB) 30 puanla yenilgisiz lider bitirdi. İlk devrenin son hafta maçlarında Taşkınköy, Marmara, Düzkaya, Lefkoşa Spor Birliği, Mağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre 22 Ocak Salı günü başlayacak.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Diamond Child: 11-5

Mesarya Darts Birliği-Marmara: 0-16

Düzkaya-Düzova: 9-7

Göçmenköy-Lefkoşa Spor Birliği: 1-15

Gazimağusa Darts B.-Mağusa Kültür D.: 9-7

Lefkoşa Darts Birliği (Bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU 

TAKIMLAR                                O  G  B M A    Y    P  AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                   10 10 0 0   128 32  30 96

2.Lefkoşa Darts Birliği                  10 9   0 1   117 43  27 74

3.Düzkaya                                     10 7   1 2   116 44  22 72

4.Marmara                                    10 7   1 2   116 44  22 72

5.Taşkınköy                                  10 5   1 4   73  87  16 -14

6.Gazimağusa Darts Birliği           10 5   0 5   72  88  15 -16

7.Göçmenköy                                10 3   1 6   58  102 10 -44

8.Diamond Child                          10 3   1 6   57  103 10 -46

9.Mesarya Darts Birliği                10 2   0 8   49  111 6   -62

10.Düzova Gençlik                       10 1   1 8   61  99  4   -38

11.Mağusa Kültür Derneği            10 0   0 10 33  127 0   -94

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