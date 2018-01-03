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İlk devrenin beyi LEGEND

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlanırken, ilk devreyi LEGEND, lider bitirdi. DİGEM ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken, ligin flaş ekibi Gönyeli Avcılık Atıcılık üçüncü yer aldı

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İlk devrenin beyi LEGEND
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligde ilk devreyi LEGEND, en yakın takipçisinin 4 puan önünde lider bitirdi. Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) 18 puanla ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken, ligin flaş ekibi Gönyeli Avcılık Atıcılık üçüncü sırada bitirdi. Ligin dokuzuncu hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy, LEGEND ve DİGEM rakiplerini mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.-Lefkoşa Spor Birliği: 13-3

Minareliköy-Vadili Darts Derneği: 12-4

LEGEND-GDB: 9-7

Dağyolu-DİGEM: 3-13

Yenicami (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU         

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.LEGEND                            8          7          1          0          84        44        22        40

2.DİGEM                               8          6          0          2          81        47        18        34

3.Gönyeli Av.At.                   8          5          2          1          73        55        17        18

4.Minareliköy                         8          5          0          3          68        60        15        8

5.Dağyolu                               8          4          2          2          66        62        14        4

6.Güzelyurt Darts Birliği       8          2          2          4          64        64        8          0

7.Yenicami                             8          2          1          5          63        65        7          -2

8.Lefkoşa Spor Birliği            8          1          0          7          38        90        3          -52

9.Vadili Darts Derneği           8          0          0          8          39        89        0          -50

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