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İkincilik için çekişme

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde lig ikinciliği için çekişen Beyarmudu Belediyesi ile Düzkaya haftayı galip tamamladı

İkincilik için çekişme
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 17’nci haftasında Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Düzkaya ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup etti. Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Cihangir, Düzova karşısında 10-6 galip gelerek puanını 47’ye yükseltti. Lig ikinciliği için çekişen Beyarmudu Belediyesi ile Düzkaya haftayı galip tamamladı. İkinci Beyarmudu Belediyesi, İnönü Gençlik Merkezi’ni (İGEM), üçüncü sıradaki Düzkaya, Taşkınköy’ü yendi. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 17’nci hafta maçlarında oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU    

TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Cihangir                     17     15     2       0       197   75     47     122

2.Beyarmudu Belediyesi         17     11     4       2       163   109   37     54

3.Düzkaya                     17     12     0       5       170   100   36     70

4.Gazimağusa Darts Birliği    17     9       5       3       151   121   32     30

5.Mesarya Darts Birliği 17     10     1       6       152   120   31     32

6.Taşkınköy                           17     7       1       9       124   148   22     -24

7.Marmara                             17     5       2       10     118   154   17     -36

8.Lefkoşa Darts Birliği  17     4       0       13     90     182   12     -92

9.Düzova                      17     3       2       12     108   162   11     -54

10.İGEM                       17     0       1       16     85     187   1       -102

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