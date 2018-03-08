İkincilik için çekişme

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde lig ikinciliği için çekişen Beyarmudu Belediyesi ile Düzkaya haftayı galip tamamladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 17’nci haftasında Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Düzkaya ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup etti. Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Cihangir, Düzova karşısında 10-6 galip gelerek puanını 47’ye yükseltti. Lig ikinciliği için çekişen Beyarmudu Belediyesi ile Düzkaya haftayı galip tamamladı. İkinci Beyarmudu Belediyesi, İnönü Gençlik Merkezi’ni (İGEM), üçüncü sıradaki Düzkaya, Taşkınköy’ü yendi.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 17’nci hafta maçlarında oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 17 15 2 0 197 75 47 122

2.Beyarmudu Belediyesi 17 11 4 2 163 109 37 54

3.Düzkaya 17 12 0 5 170 100 36 70

4.Gazimağusa Darts Birliği 17 9 5 3 151 121 32 30

5.Mesarya Darts Birliği 17 10 1 6 152 120 31 32

6.Taşkınköy 17 7 1 9 124 148 22 -24

7.Marmara 17 5 2 10 118 154 17 -36

8.Lefkoşa Darts Birliği 17 4 0 13 90 182 12 -92

9.Düzova 17 3 2 12 108 162 11 -54

10.İGEM 17 0 1 16 85 187 1 -102