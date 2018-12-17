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İkinci ayakta Gingi hedefe attı

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Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağında birinciliği Cemal Gingi kazanırken, Faik Amcaoğlu ikinci oldu. Sıralamada Salim Özeren zirvede yer alıyor

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İkinci ayakta Gingi hedefe attı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakaları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Güzelyurt Darts Birliği Salonu’nda gerçekleşen ikinci ayak müsabakalarında birinciliği Minareliköy sporcusu Cemal Gingi kazandı. Cemal Gingi, finalde Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Faik Amcaoğlu’nu mağlup etti.  İlk ayağın şampiyonu Salim Özeren (Minareliköy), ikinci ayakta üçüncü oldu. Ferdi sıralamada Salim Özeren 29 puanla zirvede yer alırken, ikinci ayağın şampiyonu Cemal Gingi 27 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İkinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumları şöyle:

1.Cemal Gingi (Minareliköy)

2.Faik Amcaoğlu (Gönyeli Av. At.)

3.Celal Aktaş (Cihangir)

4.Salim Özeren (Minareliköy)

FERDİ PUANLAMA

SPORCU ADI                                 PUAN

1.Salim Özeren-Minareliköy            29

2.Cemal Gingi-Minareliköy             27

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy                  21

4.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.    19

5.Celal Aktaş-Cihangir                    17

TAKIM SIRALAMASI

 TAKIM ADI                                      PUAN

1.Minareliköy                                  112

2.Gönyeli Av.At.                             62

3.Cihangir                                       47

4.Lefkoşa Spor Birliği                      39

5.Lefkoşa Darts Birliği                     36

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