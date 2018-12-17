İkinci ayakta Gingi hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakaları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Güzelyurt Darts Birliği Salonu’nda gerçekleşen ikinci ayak müsabakalarında birinciliği Minareliköy sporcusu Cemal Gingi kazandı. Cemal Gingi, finalde Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Faik Amcaoğlu’nu mağlup etti. İlk ayağın şampiyonu Salim Özeren (Minareliköy), ikinci ayakta üçüncü oldu. Ferdi sıralamada Salim Özeren 29 puanla zirvede yer alırken, ikinci ayağın şampiyonu Cemal Gingi 27 puanla ikinci sıraya yükseldi.
İkinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumları şöyle:
1.Cemal Gingi (Minareliköy)
2.Faik Amcaoğlu (Gönyeli Av. At.)
3.Celal Aktaş (Cihangir)
4.Salim Özeren (Minareliköy)
FERDİ PUANLAMA
SPORCU ADI PUAN
1.Salim Özeren-Minareliköy 29
2.Cemal Gingi-Minareliköy 27
3.Hasan Yıldıran-Minareliköy 21
4.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At. 19
5.Celal Aktaş-Cihangir 17
TAKIM SIRALAMASI
TAKIM ADI PUAN
1.Minareliköy 112
2.Gönyeli Av.At. 62
3.Cihangir 47
4.Lefkoşa Spor Birliği 39
5.Lefkoşa Darts Birliği 36