banner255
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
196 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
39 0
 
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
46 0
102 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
52 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
316 0
banner82

İkinci ayak şampiyonları Kara ve Meşe

banner27

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts şampiyonasının ikinci ayağında kadınlarda Cemre Kara, erkeklerde Bekir Meşeşampiyon oldular

banner262
İkinci ayak şampiyonları Kara ve Meşe
banner267

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonasının ikinci ayak müsabakaları yapıldı.

Marlyn Bar Darts Salonu’nda yapılan ve dört ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci ayağında kadınlarda Cemre Kara, erkeklerde Bekir Meşe şampiyon oldular. Kadınlarda Ebru Kösemihal ikinci, Samiran Çoban üçüncü oldu. Erkeklerde Ata Köse ikinciliği, Hüseyin Osman Türeray üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Gürtap Davutoğlu, yönetim kurulu üyeleri Avşın Kanatlı ve Cem Kara verdi. 

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nda iki ayak sonunda oluşan puan durumu şöyle:

KADINLAR

SPORCU ADI                   1.HAFTA            2.HAFTA              TOPLAM

1.Cemre Kara                      16                          20                           36

2.Duygu Oktay                    20                          7                             27

3.Samiran Çoban                 12                          12                           24

4.Ebru Kösemihal                0                            16                           16

5.Fatma Acaröz                   7                            9                             16

6.Süreyya Vaiz                    9                            7                             16

GENÇ ERKEKLER

SPORCU ADI                                 1.HAFTA            2.HAFTA                       TOPLAM

1.Bekir Meşe                                     12                          20                         32

2.Eray Tok                                         20                          7                           27

3.Ata Köse                                        9                            16                         25

4.Recep Sağır                                    16                          7                           23

5.Hüseyin Osman Türeray                 7                            12                         19

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.