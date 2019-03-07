İkinci ayak şampiyonları Kara ve Meşe

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts şampiyonasının ikinci ayağında kadınlarda Cemre Kara, erkeklerde Bekir Meşeşampiyon oldular

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonasının ikinci ayak müsabakaları yapıldı.

Marlyn Bar Darts Salonu’nda yapılan ve dört ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci ayağında kadınlarda Cemre Kara, erkeklerde Bekir Meşe şampiyon oldular. Kadınlarda Ebru Kösemihal ikinci, Samiran Çoban üçüncü oldu. Erkeklerde Ata Köse ikinciliği, Hüseyin Osman Türeray üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Gürtap Davutoğlu, yönetim kurulu üyeleri Avşın Kanatlı ve Cem Kara verdi.

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nda iki ayak sonunda oluşan puan durumu şöyle:

KADINLAR

SPORCU AD I 1.HAFTA 2.HAFTA TOPLAM

1.Cemre Kara 16 20 36

2.Duygu Oktay 20 7 27

3.Samiran Çoban 12 12 24

4.Ebru Kösemihal 0 16 16

5.Fatma Acaröz 7 9 16

6.Süreyya Vaiz 9 7 16

GENÇ ERKEKLER

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA TOPLAM

1.Bekir Meşe 12 20 32

2.Eray Tok 20 7 27

3.Ata Köse 9 16 25

4.Recep Sağır 16 7 23

5.Hüseyin Osman Türeray 7 12 19