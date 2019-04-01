Güzelyurt’ta Orakçıoğlu fırtınası esti

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen, Nazemin Gilanlıoğulları/Kemal Pişmiş Açık Anı Darts Turnuvası’nda Hüseyin Oratkçıoğlu şampiyon oldu

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen, Nazemin Gilanlıoğulları/Kemal Pişmiş Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün sponsorluğunda yapılan turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu. Binatlı Spor Kulübü Darts Salonunda gerçekleşen turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu finalde Caner Bozbeyli’yi 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı.

İbrahim Esiner ve Kurtuluş Gamla arasında oynanan üçüncülük maçında İbrahim Esiner 3-2 galip geldi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Ramadan Gilanlıoğulları, Adem Gilanlıoğulları ve GDB Başkanı Hacı Abuzer Ekbiç tarafından verildi.

Diğer ödüller şöyle:

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Caner Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Kurtuluş Gamla (156 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (15 darts)