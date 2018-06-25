Güzelyurt’ta ödüller verildi

Güzelyurt Darts Birliği 2017-2018 Darts Sezonunda başarılı olan sporcu ve takımlara ödülleri düzenlenen ödül töreninde verildi

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) 2017-2018 Darts Sezonu Ödül Gecesi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Güzelyurt'ta Gökkuşağı Restoran’da yapılan ödül töreninde başarılı olan takım, sporcular ve sponsorlara ödülleri takdim edildi. Gecede konuşan GDB Başkanı Hacı Abuzer Ekbiç, katılan herkese teşekkür ederken önümüzdeki yılın daha da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Ödül törenine Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, etkinliklere katkı koyan ailelerle birlikte sponsorlar Saffet Altunel, Güzelyurt Belediyesi, CTP, UBP, bölge kulüplerinden Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü, Zümrütköy Spor Kulübü, Aygün Giyim Spor Derneği, Burger Hause Yuvarlak Bar Darts Takımı, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü başkan ve temsilcileri katıldı.

Darts sezonunu ödüllerinin verildiği gecede başarılı olan dartsçılar böylece ödüllerini almış oldu.

Ödül alanlar şöyle:

GDB Beşli Takımsal Darts Etkinliği

1.Burger Hause / Yuvarlak Bar Premier Darts Takımı

2.Aygün Giyim Spor Derneği Darts Takımı

3.Zümrütköy Spor Kulübü Darts Takımı

GDB-BYSK Ferdi Darts Şampiyonası

1.Caner Bozbeyli

2.Hüseyin Orakçıoğlu

3.Evren Balıkcı

4.Kurtuluş Gamla

5.Mehmet Özçalıcıoğlu

6.H.Abuzer Ekbiç

7..Hasan Bozbeyli

8.Osman Evirgen

Yan Ödüller

En Fazla Yüksek Sayı Atan: Hüseyin Orakçıoğlu (23 kez 180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren: H.Abuzer Ekbiç (160 sayı)

En Az Dartsta Bitiren: Caner Bozbeyli/Salım Özeren (13 darts)

En Centilmen ve En Disiplinli Oyuncu: Levent Kavaz

Sponsor ve Teşekkür Plaketleri Alanlar

Güzelyurt Belediyesi, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü, Saffet Altunel, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, Kamil Kolcu, Ümit Bahşi