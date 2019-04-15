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Güzelyurt’ta final grubu belirlendi

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Güzelyurt Beşli Takımsal Darts Şampiyonası final grubunda Yayla, Zümrütköy, Erciyes Tesisatçılık Darts Takımı ve Baf Ülkü Yurdu Darts Takımı mücadele edecek

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Güzelyurt’ta final grubu belirlendi
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Beşli Takımsal Darts Şampiyonasında gözler final grubuna çevrildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği şampiyonada dört takım final grubunda oynama hakkı elde etti. 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek final grubu maçlarında yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları sonunda şampiyon belli olacak. Final grubu maçları GDB Lokali’nde saat 20.00'de başlayacak.

Final grubunda genel klasman birincisi Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü Darts Takımı, ikinci olan Zümrütköy Darts Takımı, genel klasman üçüncüsü Erciyes Tesisatçılık Darts Takımı ve genel klasman dördüncüsü Baf Ülkü Yurdu Darts Takımı mücadele edecek.

Statü gereği genel klasman birincisi takımla dördüncü takım, ikinci takımla, üçüncü gelen takım eşleşecek. Galip gelen takımlar final, mağluplar üçüncülük karşılaşması oynayacak.

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