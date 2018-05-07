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Güzelyurt’ta Burger House hedefe attı

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Güzelyurt Darts Birliği'nin düzenlediği Beşli Takımsal Darts Etkinliği’nde Burger House Yuvarlak Bar Premier Darts Takımı, sezonu namağlup şampiyon tamamladı

Güzelyurt’ta Burger House hedefe attı
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Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB) her yıl kendi bünyesinde düzenlediği etkinlikler çerçevesinde gerçekleşen Beşli Takımsal Darts Etkinliği geçtiğimiz hafta tamamlandı.

GDB Lokali’nde gerçekleşen ve son dört takımın kaldığı finallerde kıyasıya mücadeleli maçlara sahne oldu. Beşli Takımsal Darts etkinliği sonucunda birinci ile dördüncünün ve ikinci ile üçüncünün karşılaştığı maçlarda, rakiplerini mağlup eden Burger House Yuvarlak Bar Premier Darts Takımı ve Aygün Giyim Spor Derneği Darts Takımı finale kaldı. Final maçına namağlup olarak çıkan Burger Hause Yuvarlak Bar Premier Darts Takımı, Aygün Giyim Spor Derneği’ni yenerek sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Zümrütköy Spor Kulübü Darts Takımı ile Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Takımı arasındaki üçüncülük maçını Zümrütköy kazandı.

Sonuçlar şöyle:

Final maçı

Burger House Yuvarlak Bar Premier – Aydün Giyim Darts Takımı:13-6

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