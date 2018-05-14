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Güzelyurt’ta Bozbeyli şampiyon

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Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen Mehmet Bulli Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası’nda Caner Bozbeyli şampiyon oldu

Güzelyurt’ta Bozbeyli şampiyon
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Güzelyurt Darts Birliği’nin(GDB) düzenlediği, Binatlı Spor Kulübü’nün sponsorluğunu yaptığı Mehmet Bulli Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. Caner Bozbeyli, finaldeki rakibi Hüseyin Orakçıoğlu’nu 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Tonguz Çakmak ve Kurtuluş Gamla arasında oynanan üçüncülük maçını Tonguz Çakmak kazanarak üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde girenlere ödüller, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, Binatlı Kulüp Başkanı Orsel Neşe, GDB yöneticileri Osman Evirgen, Emir Kasapoğlu ve Erdal Bozbeyli tarafından verildi.

Final Maçı:

Caner Bozbeyli-Hüseyin Orakçıoğlu: 2-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (98 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Hasan İldeniz (16 darts)

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