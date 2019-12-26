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Güzelyurt’ta birincilik Amcaoğlu’nun

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Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen Salih Hergüner/Salih Kolcu Açık Anı Darts Turnuvası’nda Faik Amcaoğlu şampiyon oldu

Güzelyurt’ta birincilik Amcaoğlu’nun

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tarafından düzenlenen Salih Hergüner/Salih Kolcu Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Faik Amcaoğlu, finalde Tarık Kurdaş’ı 3-1 mağlup ederek birinciliği kazandı. Tahir Çaltinoğlu ile Caner Bozbeyli arasında yapılan üçüncülük mücadelesini 3-2 kazanan Tahir Çaltinoğlu, turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Hüseyin Hergüner, Ahmet Kolcu, Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanı Hasan Kalkanlı, Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyesi Velettin Taşkent, Binatlı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Camcıoğlu, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı ve Güzelyurt Darts Birliği Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Tahir Çaltinoğlu-Caner Bozbeyli: 3-2

Final maçı

Faik Amcaoğlu-Tarık Kurdaş: 3-1

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Emir Kasapoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Salih Ateşli (120 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Tarık Kurdaş (15 darts)

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