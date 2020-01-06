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Güzelyurt’ta Amcaoğlu şampiyon

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Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kamil Çerkez ve Kemal Atalar Açık Anı Darts Turnuvası’nda Emir Kasapoğlu’nu yenen Faik Amcaoğlu şampiyon oldu

Güzelyurt’ta Amcaoğlu şampiyon

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kamil Çerkez ve Kemal Atalar Açık Anı Darts Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu.Çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Faik Amcaoğlu, finalde karşılaştığı rakibi Emir Kasapoğlu’nu 3-2 yenerek birinciliği elde etti.

Vedat Kum ve Evren Balıkçı arasındaki üçüncülük mücadelesini Vedat Kum  3-0 kazandı.

Müsabakalar sonun da dereceye giren sporculara ödüllerini Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, yönetim kurulu üyeleri Hasan Camcıoğlu, Uğur Hudut, Cemil Emlasoğlu, İbrahim Sofu, İbrahim Çerkez, Erkut Atalar verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Vedat Kum-Evren Balıkcı: 3-0

Final maçı

Faik Amcaoğlu-Emir Kasapoğlu: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hasan Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Evren Balıkcı (118 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (15 darts)

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