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Güzelyurt Darts Birliği başarılıları ödüllendirdi

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Güzelyurt Darts Birliği başarılıları ödüllendirdi
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB), yıl içerisinde düzenlediği etkinliklerde başarılı olan takım, sporcu kurum ve kuruluşlara ödüllerini verdi.

Yeşilyurt’ta CMC Golf Kulübü bünyesinde bulunan Argaci Resturant’da yapılan ödül balosunda 2019 yılında etkinliklere katılan takım ve sporcuların yanında anı turnuvalarına katkı koyan ailelerin temsilcileri hazır bulundu.

GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, gecede yaptığı konuşmada bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ödül alanlar şöyle:

1)Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü Darts Takımı

2)Erciyes Tesisatçılık Dart Takımı

3)Garanti Süt Ürünleri/Zümrütköy Spor Kulübü

Katkı koyan takımlar

Doğancı Spor Kulübü

Çamlıbel Spor Kulübü

Mevlevi Spor Kulübü

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü

Yayla Avcılık Atıcılık

Erciyes Tesisatçılık

Zümrtütköy Spor Kulübü

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü

Güzelyurt Belediyesi

Orsel Neşe (Binatlı Kulüp Başkanı)

Kamil Kolcu (basın)

Yan ödüller

En yüksek sayı atan sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (14 kez 180 sayı)

En yüksek sayıdan bitiren sporcu: Kurtuluış Gamla (156 sayı)

En az dartsta bitiren sporcu: Mete Sakallı-Hasan Bozbeyli (13 darts)

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