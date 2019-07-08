Güzelyurt Darts Birliği başarılıları ödüllendirdi

Güzelyurt Darts Birliği (GDB), yıl içerisinde düzenlediği etkinliklerde başarılı olan takım, sporcu kurum ve kuruluşlara ödüllerini verdi.
Yeşilyurt’ta CMC Golf Kulübü bünyesinde bulunan Argaci Resturant’da yapılan ödül balosunda 2019 yılında etkinliklere katılan takım ve sporcuların yanında anı turnuvalarına katkı koyan ailelerin temsilcileri hazır bulundu.
GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, gecede yaptığı konuşmada bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklere katkı koyan herkese teşekkür etti.
Ödül alanlar şöyle:
1)Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü Darts Takımı
2)Erciyes Tesisatçılık Dart Takımı
3)Garanti Süt Ürünleri/Zümrütköy Spor Kulübü
Katkı koyan takımlar
Doğancı Spor Kulübü
Çamlıbel Spor Kulübü
Mevlevi Spor Kulübü
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü
Yayla Avcılık Atıcılık
Erciyes Tesisatçılık
Zümrtütköy Spor Kulübü
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü
Güzelyurt Belediyesi
Orsel Neşe (Binatlı Kulüp Başkanı)
Kamil Kolcu (basın)
Yan ödüller
En yüksek sayı atan sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (14 kez 180 sayı)
En yüksek sayıdan bitiren sporcu: Kurtuluış Gamla (156 sayı)
En az dartsta bitiren sporcu: Mete Sakallı-Hasan Bozbeyli (13 darts)