Gönyeli, şampiyon olarak Süper Ligde

Darts Birinci Ligi Play-off müsabakaları ile tamamlanırken şampiyon Gönyeli Darts Birliği oldu. Coşkuner ikinci, Cihangir üçüncü olarak Süper Lige yükseldi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi Play-off müsabakaları ile sona erdi.

Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu yapılan Play-off müsabakaları sonunda Gönyeli Darts Birliği şampiyon olarak bir üst lige yükseldi.Bu sezon 13 takımın mücadele verdiği ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan GazimağusaDarts Birliği, Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner ve Cihangir Play-off’a kaldı.Çapraz eşleşme usulüne göre yapılan Play-off müsabakaları sonunda Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner ve Cihangir,Süper Lige yükselmeyi başaran takımlar oldu. Ligde “A” grubunda mücadele eden ve ilk sırada klasman grubunu tamamlayan GazimağusaDarts Birliği, Play-off’ta beklenen performansı göstermedi.

MağusaDarts Birliği, ilk maçta Gönyeli Darts Birliği’ne mağlup oldu. Üçüncülük maçında berabere kaldığı Coşkuner’e leglerde kaybederek, Süper Lige yükselmeyi başaramadı.