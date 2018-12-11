Gönyeli Avcılık Atıcılık lideri devirdi

Darts Süper Ligi’nde heyecan devam ederken, haftanın önemli maçında Minaraliköy ile Gönyeli Avcılık Atıcılık arasındaki mücadelede gülen taraf Gönyeli Avcılık Atıcılık oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasında Vadili Darts Derneği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Güzelyurt Darts Birliği rakiplerini mağlup etti. Haftanın en önemli maçında Minaraliköy ile Gönyeli Avcılık Atıcılık karşılaştı. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan iki takımın mücadelesinde gülen taraf 9-7’lik skorla Gönyeli Avcılık Atıcılık oldu. Güzelyurt Darts Birliği deplasmanda LEGEND’i 9-7 mağlup ederek üçüncü sıraya yükseldi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi üçüncü hafta sonuçları

Cihangir-Vadili Darts Derneği: 6-10

Minareliköy-Gönyeli Av.At.K.: 7-9

LEGEND-Güzelyurt Darts Birliği: 7-9

Beyarmudu Belediyesi (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 3 2 0 1 31 17 6 14

2.Gönyeli Av.At. 2 2 0 0 21 11 6 10

3.Güzelyurt Darts Birliği 3 2 0 1 28 20 6 8

4.LEGEND 3 2 0 1 27 21 6 6

5.Vadili Darts Derneği 3 1 0 2 17 31 3 -14

6.Cihangir 2 0 0 2 13 19 0 -6

7.Beyarmudu Belediyesi 2 0 0 2 7 25 0 -18