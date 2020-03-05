Gingi zirveye attı

Ferdi Darts Şampiyonası’nın dokuzuncu ayağı yapılırken Cemal Gingi, finalde Halil Kara’yı mağlup ederek birinciliği elde etti. Cemal Gingi, bu birincilikle, genel klasmanda da zirveye yerleşti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ayağı ile devam ederken, dokuzuncu ayağı Cemal Gingi kazandı. On ayaktan oluşan şampiyonanın dokuzuncu ayağında Cemal Gingi, finalde Halil Kara’yı mağlup ederek birinciliği elde etti. Cemal Gingi, bu birincilikle, genel klasmanda puanını 108’e yükselterek zirveye yerleşti. Dokuzuncu ayak müsabakalarında Mustafa Behlül üçüncü, Hüseyin Moda dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi. Dokuzuncu ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle: 1.Cemal Gingi 2.Halil Kara 3.Mustafa Behlül 4.Hüseyin Moda FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUANLAMA SPORCU ADI TOPLAM 1.Cemal Gingi 108 2.Elmas Çocuk 101 3.Halil Kara 89 4.Mustafa Behlül 89 5.Faik Amcaoğlu 82