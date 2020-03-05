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Gingi zirveye attı

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Ferdi Darts Şampiyonası’nın dokuzuncu ayağı yapılırken Cemal Gingi, finalde Halil Kara’yı mağlup ederek birinciliği elde etti. Cemal Gingi, bu birincilikle, genel klasmanda da zirveye yerleşti

Gingi zirveye attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ayağı ile devam ederken, dokuzuncu ayağı Cemal Gingi kazandı.

On ayaktan oluşan şampiyonanın dokuzuncu ayağında Cemal Gingi, finalde Halil Kara’yı mağlup ederek birinciliği elde etti. Cemal Gingi, bu birincilikle, genel klasmanda puanını 108’e yükselterek zirveye yerleşti. Dokuzuncu ayak müsabakalarında Mustafa Behlül üçüncü, Hüseyin Moda dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.

Dokuzuncu ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1.Cemal Gingi

2.Halil Kara

3.Mustafa Behlül

4.Hüseyin Moda

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUANLAMA

SPORCU ADI                       TOPLAM

1.Cemal Gingi                        108

2.Elmas Çocuk                       101

3.Halil Kara                            89

4.Mustafa Behlül                   89

5.Faik Amcaoğlu                    82

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