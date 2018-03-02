Gingi zirvede

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın 8’inci ayak müsabakaları yapılırken, birinciliği LEGEND sporcusu Cemal Gingi kazandı. Gingi, puanını 116’ya yükselterek genel sıralamadaki liderliğini sağlamlaştırdı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın 8’inci ayak müsabakaları önceki gün yapıldı.

Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen turnuvada birinciliği LEGEND sporcusu Cemal Gingi kazandı. Gingi, elde ettiği bu şampiyonlukla puanını 116’ya yükselterek genel sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.

10 ayak üzerinden yapılan şampiyonanın sekizinci ayağında ikinciliği Faik Amcaoğlu (LEGEND), üçüncülüğü Hakan Boral (LEGEND), dördüncülüğü ise Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) sporcusu Tahir Çaltinoğlu elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

Sekizinci ayakta dereceye giren sporcular şöyle:

1.Cemal Gingi (LEGEND)

2.Faik Amcaoğlu (LEGEND)

3.Hakan Boral (LEGEND)

4.Tahir Çaltinoğlu (DİGEM)

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU

1.Cemal Gingi-LEGEND: 116 puan

2.Faik Amcaoğlu-LEGEND: 95 puan

3.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.: 84 puan

4.Erkan Canbolat-DİGEM: 65 puan

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU

1.LEGEND: 354 puan

2.Gönyeli Av.At.: 289 puan

3.DİGEM: 219 puan

4.Yenicami: 174 puan

5.Lefkoşa Spor Birliği: 103 puan