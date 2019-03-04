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Gingi şampiyon

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Efes Pilsen Coşkuner 5. Darts Turnuvası Barış Manço Coşkuner Park’ta 32 dartsçının katılımı ile yapılırken şampiyon Cemal Gingi oldu

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Gingi şampiyon

Kuzey Kıbrıs Darts Organizasyon ekibinin, Efes Pilsen ile organize ettiği Efes Pilsen Coşkuner 5. Darts Turnuvası Barış Manço Coşkuner Parkta 32 dartsçının katılımı ile yapıldı.

Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Cemal Gingi, 2. Elmas Çocuk, 3. Murat Çınaroğlu, 4. Hasan Bozbeyli oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts organizasyon ekibi başkanı Turgut Çalıcı ve organizasyon komite üyesi Erkan Coşkuner taktim etti.

Organize edilen turnuvada ödül alanlar aşağıdaki gibidir:

Şampiyon:  Cemal Gingi

2. Elmas Çocuk

3. Murat Çınaroğlu

4. Hasan Bozbeyli

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