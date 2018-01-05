Gingi farkı açıyor

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Cemal Gingi kazandı. Gingi, finalde John Swayne’yi yenerek şampiyon oldu. Cemal Gingi, sıralamada en yakın takipçisi ile puan farkını 32’ye çıkardı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı önceki gün yapıldı. Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen beşinci ayak müsabakalarında birinciliği LEGEND sporcusu Cemal Gingi kazandı. Gingi, finalde Dikmen Gençlik Merkezi’nden John Swayne’yi yenerek şampiyon oldu. Cemal Gingi, elde ettiği birincilikle beş ayak sonunda 79 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Beşinci ayakta üçüncülüğü Ali Kasapoğlu (Gönyeli Avcılık Atıcılık), dördüncülüğü Hakan Bortal (LEGEND) elde etti. Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 5’inci ayak sonuçları şöyle: 1-Cemal Gingi (LEGEND) 2-John Swayne (DİGEM) 3-Ali Kasapoğlu (Gönyeli Av.At.) KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU 1.Cemal Gingi-LEGEND: 79 puan 2.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At: 47 puan 3.Erkan Canbolat-DİGEM: 46 puan KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU 1.LEGEND: 205 puan 2.Gönyeli Av.At.: 166 puan 3.DİGEM: 151 puan