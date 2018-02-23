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Gilanlıoğulları turnuvasında Bozbeyli hedefe attı

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Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen Nazemin Gilanlıoğulları Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası’nda Caner Bozbeyli şampiyon oldu

Gilanlıoğulları turnuvasında Bozbeyli hedefe attı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ile Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği Nazemin Gilanlıoğulları Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. Caner Bozbeyli, finalde Mehmet Özçalıcıoğlu’nu 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Sadık Örel ve Tayfun Parlak arasındaki üçüncülük maçını 3-1’lik skorla Tayfun Parlak kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Adem Gilanlıoğulları, Kamil Gilanlıoğulları, Ramadan Gilanlıoğulları Binatlı Kulüp Başkanı Örsel Neşe, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç ve yönetici Emir Kasapoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Tayfun Parlak-Sadık Örel: 3-1

Final maçı

Caner Bozbeyli-Mehmet Özçalıcıoğlu: 3-1

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Dartsçı: Mehmet Özçalıcıoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Mehmet Özçalıcıoğlu (96 sayı)

En Az dartta Bitiren Dartsçı: Mesut Akbayır (17 darts)

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