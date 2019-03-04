Gençler ve kadınlar darts sahnesinde

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonasının ilk ayağında kadınlarda Duygu Oktay, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası başladı.

Dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. İlk ayakta kadınlarda Duygu Oktay, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Çekişmeli maçlara sahne olan şampiyonanın ilk ayağında kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, üçüncülüğü Samiran Çoban elde etti. Genç erkeklerde ise Recep Sağır ikinci, Bekir Meşe üçüncü oldu.

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası birinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

KADINLAR

SPORCU ADI PUAN

1.Duygu Oktay 20

2.Cemre Kara 16

3.Samiran Çoban 12

4.Süreyya Vaiz 9

5.Ceylan Gülsev 7

6.Fatma Acaröz 7

7.Meral Şendilli 7

GENÇ ERKEKLER

SPORCU ADI PUAN

1.Eray Tok 20

2.Recep Sağır 16

3.Bekir Meşe 12

4.Ata Köse 9

5.Ali Mertoğlu 7

6.Hüseyin Osman Türeray 7

7.Osman Kozansoy 7

8.Salih Avcı 7