GDB genel kurul gerçekleştirecek

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Olağan Genel Kurulu 28 Eylül Cuma günü yapılacak. GDB Lokali’nde gerçekleştirilecek 15’inci olağan genel kurul toplantısı saat 20.30’da başlayacak.

Açılış ve ardından divan kurulunun oluşumu yapılacak genel kurulda faaliyet raporunun okunup aklanması, mali raporun okunup aklanmasının yanında başkanlık seçimi, denetleme kurulu seçimi, haysiyet divanı seçimi ve disiplin kurulu seçimi gündem maddeleri görüşülecek. Genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile tamamlanacak.