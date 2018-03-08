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Gamla, Ateşli Turnuvası’nda hedefe attı

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Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Ateşli Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla, finalde Hüseyin Orakçıoğlu’nu yenerek şampiyon oldu

Gamla, Ateşli Turnuvası’nda hedefe attı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından organize edilen ve Ateşli Ailesi’nin sponsorluğunu yaptığı Mustafa Ateşli Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün oynandı.

GDB Lokali’nde yapılan turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. Kurtuluş Gamla, finaldeki rakibi Hüseyin Orakçıoğlu’nu 3-2’lik skorla geçerek mutlu sona ulaştı. Tarık Kurdaş ve Hasan İldeniz arasında yapılan üçüncülük mücadelesini Tarık Kurdaş 3-0 kazandı.

Yan ödülleri ise En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Emrah Öztrak (180 sayı), En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Salih Ateşli (139 sayı), ve En Az Dartta Bitiren Sporcu: Hasan İldeniz (15 darts) aldı.

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