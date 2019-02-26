Favoriler kayıpsız

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Güzelyurt Darts Birliği, LEGEND ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı üçer puanla kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligine dün oynanan maçlarla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Güzelyurt Darts Birliği, LEGEND ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı 3 puanla kapattılar. Lider Minareliköy’ün bay geçtiği haftada Beyarmudu Belediyesi’ni mağlup eden LEGEND deplasmanda kazanan tek takım oldu.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzeluyrt Darts B.-Vadili Darts Derneği: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 6-10

Gönyeli Av.At.K.-Cihangir: 11-5

Minareliköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG F PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 10 9 0 1 113 47 27 66

2.Gönyeli Av.At.K. 10 8 1 1 102 58 25 44

3.Güzelyurt Darts Birliği 11 7 0 4 97 79 21 18

4.LEGEND 11 6 0 5 92 84 18 8

5.Beyarmudu Belediyesi 10 2 2 6 60 100 8 -40

6.Vadili Darts Derneği 10 1 1 8 51 109 4 -58

7.Cihangir 10 1 0 9 61 99 3 -38