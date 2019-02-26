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Favoriler kayıpsız

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Güzelyurt Darts Birliği, LEGEND ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı üçer puanla kapattılar

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Favoriler kayıpsız
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligine dün oynanan maçlarla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Güzelyurt Darts Birliği, LEGEND ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı 3 puanla kapattılar. Lider Minareliköy’ün bay geçtiği haftada Beyarmudu Belediyesi’ni mağlup eden LEGEND deplasmanda kazanan tek takım oldu.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzeluyrt Darts B.-Vadili Darts Derneği: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 6-10

Gönyeli Av.At.K.-Cihangir: 11-5

Minareliköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG F PUAN DURUMU                                             

TAKIMLAR                                                            O      G   B   M    A          Y          P      AV

1.Minareliköy                                                      10    9    0   1      113      47        27    66

2.Gönyeli Av.At.K.                                            10    8    1   1      102      58        25    44

3.Güzelyurt Darts Birliği                                  11    7    0   4      97        79        21    18

4.LEGEND                                                             11    6    0   5      92        84        18    8

5.Beyarmudu Belediyesi                                10    2    2   6      60        100      8      -40

6.Vadili Darts Derneği                                      10    1    1   8      51        109      4      -58

7.Cihangir                                                             10    1    0   9      61        99        3      -38

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