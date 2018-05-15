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Evirgen turnuvasına Behlül damgası

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Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Fethi/Nermin Evirgen Açık Anı Darts Turnuvası’nda Mustafa Behlül şampiyon olurken, tüm ödülleri de kazandı

Evirgen turnuvasına Behlül damgası
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Fethi/Nermin Evirgen Açık Anı Darts Turnuvası önceki gün yapıldı.

Güzelyurt Yuvarlak Bar Premier'de gerçekleşen turnuvada birinciliği Mustafa Behlül kazandı. Hüseyin Orakçıoğlu ile finalde karşılaşan Mustafa Behlül, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Osman Hacıoğluları ile Hasan Bozbeyli arasındaki üçüncülük maçını Osman Hacıoğluları 3-1 kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüller, Osman Bican, İsmail Yaka, Osman Evirgen, Sodiris Hristodoulou, Kurtuluş Gamla ve GDB Başkanı Abuzer Ekbiç tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

FİNAL MAÇI

Mustafa Behlül-Hüseyin Orakçıoğlu: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Behlül (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Mustafa Behlül (119 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Mustafa Behlül (15 darts)

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